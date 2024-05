Caixa disponibiliza canais digitais para atendimento à população do Sul

País – A Caixa reforçou os canais digitais do banco para atender à população do Rio Grande do Sul, atingida pelas fortes chuvas no estado. Além dos aplicativos, a CAIXA disponibiliza também vários números de telefones.

Para quem está no interior do estado, basta ligar gratuitamente para o 0800 104 01 04. Já para quem está na região metropolitana de Porto Alegre, o telefone é o 4004 0104.

Sobre o saque do FGTS por motivo de calamidade, a CAIXA disponibiliza o aplicativo do FGTS para informações e solicitações. Em caso de dúvidas, o telefone é o 0800 726 0207.

Para falar sobre seguro habitacional, o telefone é o seguinte: 0800 722 4926.

Para outras informações, acesse: www.caixa.gov.br.

Fonte: Brasil 61