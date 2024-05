Munir Neto mobiliza campanha de doações para o Rio Grande do Sul

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto (PSD) iniciou uma mobilização em suas redes sociais para recolhimento de doações aos atingidos pelas fortes chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul nesta semana.

O parlamentar disponibilizou seus dois gabinetes parlamentares e o comércio de sua família para serem pontos de coleta.

“Estamos acompanhando a tragédia que tem acontecido por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, com muitas cidades afetadas. A gente não consegue mensurar o quanto as pessoas estão precisando de nós neste momento. Por isso, estamos organizando, a captação de doações para serem encaminhadas para as cidades atingidas”, disse Munir.

Os pontos de coletas serão em Volta Redonda, no Gabinete Regional do deputado, que fica na Rua Edson Passos, 101, sala 101, Aterrado (Rua atrás do Royal Supermercado), na Loja Neto Esportes, Av. Amaral Peixoto, 460, Centro e no Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira. Munir também disponibilizou seu gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua D’Ajuda, no Centro da cidade.

Podem ser doados água, alimentos não perecíveis, rações para animais domésticos, colchões, lençóis, fronhas e produtos de higiene e limpeza.

A primeira entrega do material arrecado será entregue na próxima semana na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

“A nossa população é muito solidária, porém, acaba encontrando alguma dificuldade em doar por falta de polos de recolhimento das doações. Estamos abrindo as portas do nosso gabinete e do nosso comércio devido à importância e urgência. Vamos embarcar nessa corrente do bem, nessa corrente de solidariedade”, convocou o deputado.