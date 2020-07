Whatsapp fica fora do ar na tarde desta terça-feira

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 17:43 horas

Rio de Janeiro – Usuários da rede social WhatsApp relataram instabilidade no envio e recebimento de mensagens através do aplicativo. Os problemas atingiram também a versão web.

De acordo com o Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, o número de relatos sobre as falhas começaram a aumentar por volta das 16h40. O mau funcionamento da rede foi relatado em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil.