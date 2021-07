Corpo é encontrado no Rio Paraíba em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 17:54 horas

Barra Mansa – Bombeiros retiraram do Rio Paraíba do Sul, no início da tarde desta terça-feira, dia 20, um corpo em adiantado estado de decomposição, que estava boiando próximo a ponte Ataufo Pinto dos Reis (Pontos dos Arcos), no Centro de Barra Mansa.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Apenas o exame de necropsia poderá determinar o sexo da vítima e a causa da morte da pessoa desconhecida.