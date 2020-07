Angra dos Reis lança campanha de combate às queimadas na estiagem

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 16:52 horas

Angra dos Reis– Com o objetivo de levar informações à população, alertando quanto aos problemas provocados pelo fogo, a Prefeitura de Angra, por meio do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), está organizando uma campanha de prevenção às queimadas, sobretudo neste período de estiagem, julho a novembro, onde ocorrem as maiores incidências no município.

A campanha pretende ainda através da conscientização diminuir o número de focos de incêndio, em Angra dos Reis. Além de fornecer informações nas redes sociais, o Imaar promoverá campanhas nas comunidades com maiores incidências de queimadas, como é o caso dos bairros vizinhos ao Parque Natural Municipal da Mata Atlântica (Parque da Cidade): Enseada, Encruzo, Ponta do Sapê e Retiro.

Para evitar esse tipo de problema, o Imaar sugere ações simples, mas que oferecem proteção contra as queimadas: evitar jogar pontas de cigarro no ambiente, não usar fogo para a limpeza de terrenos e pastagens, não realizar queima de lixo e ter cuidado no manejo de fogos de artifícios.

Promover queimadas é crime ambiental, a pena de um a quatro anos de reclusão para esse tipo de crime, além de multa. No caso de a pessoa avistar algum foco de incêndio, o Imaar pede que os bombeiros militares sejam acionados imediatamente – e, em caso de denúncia, que seja efetuada ligação para o Disque Denúncia (0300-2531177).