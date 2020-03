Hospital Maternidade Escola de Valença divulga dados de atendimento em 2019

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 15:01 horas

Valença– O Hospital Maternidade Escola de Valença comemora bons números em 2019, neste ano foram realizados 921 partos, 1.754 internações, além de mais de 37 mil atendimentos no pronto socorro infantil e pronto socorro obstétrico. O balanço dos dados e procedimentos realizados no ano passado foi divulgado nesta sexta-feira (06), pelo diretor geral do hospital, Thiago José, que ainda ressaltou uma das grandes conquistas desta gestão, a abertura da Maternidade Escola como Polo da Rede Cegonha.

– Ao longo do último ano, aumentamos em 30% as internações aprovadas pelo SUS. E ainda, a abertura da Maternidade Escola como Polo da Rede Cegonha, representou para o município uma referência de estabelecimento de saúde para a região Médio Paraíba. Dessa forma, atendemos mais 27 cidades do Estado do Rio de Janeiro, incluindo cidades dos outros três estados que compõem a região sudeste – ressaltou.

Para a dona de casa, Elaine Barros, de 32 anos, o atendimento de especialidades no hospital trouxe tranquilidade para quem necessita de apoio rápido e não possui condições para pagar um serviço particular.

– Eu gostei do atendimento que recebi durante meu pré-natal. Precisei algumas vezes correr ao hospital de noite e de madrugada e sai de lá me sentindo bem, e graças a Deus, deu tudo certo – conta a mãe do bebê Pedro.

A retomada da obra no prédio no antigo hospital, até sua inauguração em 2018, contou com um tripé estrutural, numa soma de esforços no município. A Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), gestora da unidade, investiu R$ 7 milhões na construção e infraestrutura, além receber outros R$ 1,3 milhões, via prefeitura municipal, oriundos da devolução aos cofres públicos por parte da Câmara Municipal de Valença. Nos últimos três anos, a casa legislativa efetuou cortes de gastos e antigos privilégios, somando mais de R$ 4,4 milhões em devoluções, para que o valor seja revertido em outras melhorias no município.

De acordo com Thiago José, o trabalho, os números e o dia a dia no atendimento, mostram que a unidade Maternidade Escola está no caminho certo.

– Nossa gestão foca no atendimento e atenção humanizada, com o objetivo principal de instituir uma rede de cuidados, preconizada pelo Ministério da Saúde. Pensando no futuro, temos capacidade como instituição, em ser uma referência estadual e na expansão da capacidade assistencial, de ensino e pesquisa – finalizou.