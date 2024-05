Obras de mobilidade entram em nova fase

Volta Redonda –

As obras de mobilidade urbana de Volta Redonda entraram em novas etapas. A construção da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que vai ligar os bairros Aero Clube e Aterrado, já conta com um grande trecho de pista concretado sobre o clube Aero.

No outro leito do Rio, no bairro Aterrado, já foram instaladas as pré-lajes, e as equipes iniciarão a concretagem neste trecho logo após a conclusão do serviço na rampa ao lado do kartódromo (Aero).

Em Niterói, a construção do viaduto que vai facilitar o acesso ao bairro segue com a fabricação das chapas que servirão para construir as vigas metálicas. Outra obra em andamento, é a da alça de acesso ao Viaduto Heitor Leite Franco, no Aterrado, que está com o pilar de apoio que faltava concluído, as chapas para construção das vigas metálicas já estão sendo fabricadas e a previsão é que a instalação delas seja iniciada dentro de dois meses.