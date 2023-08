Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus leitores!

* Letícia Klotz de Almeida

* Larissa Amitti

BADALO

– Foi um grande sucesso o show da dupla Jorge & Matheus e do cantor Belo, realizado na PET Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. Na foto um dos responsáveis pelo evento, Marinho Schoenberg com a dupla sertaneja.

– Glaucya Mariote Confeitaria lançou a sua tão aguardada nova coleção de doces: Mistura do Brasil. O evento que aconteceu no charmoso Restaurante Mutirão, em Volta Redonda, recebeu convidados especiais para conhecer de perto e experimentar todas as delícias que prometem fazer sucesso em casamentos, aniversários, 15 anos e eventos corporativos.

– Na lista de doces tem uma variedade que causa água na boca: Castanhas-do-Pará; Flores da Estação; Carmem Miranda; Brigadeiro de Laranja com Licor; Mineirim Uai; Brigadeiro de Milho; Brigadeiro de Limão com Hortelã; Uai Sô; 100% Coco; Bombons de Cacau; Flor de Laranja; Bombom de Uvaia; Brigadeiro de Cachaça; Bombons de Manga; dentre outros. Na foto a equipe reunida: Aline Lopes, Mariana Souza, Glaucya Mariote, Ana Paula Ventura e Rose Rodrigues.

– No último final de semana teve Dancin Days no Clube Municipal, em Barra Mansa, com show da banda The Brothers e muita música boa com Dj Raí. Um clique especial com Bruna, Júlio Esteves (organizador do evento), Raquel e Marcelo Borges.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

– Cíntia Pançardes, 24 de agosto

– Gracinha Fernandes, 26 de agosto

BLÁ-BLÁ-BLÁ

