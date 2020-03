Entregando dinheiro

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 20:57 horas

Em visita ao município de Miguel Pereira, nessa sexta-feira, dia 6, o deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL), encontrou-se com o prefeito André Português (PSC) para anunciar a destinação de duas emendas ao município.

A primeira, que já está empenhada, ou seja, aguardando apenas a liberação do Governo Federal, é de R$ 400 mil e será destinada para projetos sociais na cidade.

A segunda, já indicada no orçamento de 2020, irá para a área da Educação.

De acordo com Luiz Antônio, esses recursos são uma resposta ao apoio que recebeu da população miguelense.

“Não faço mais que a minha obrigação de devolver em forma de trabalho a confiança que me foi dada pelo povo de Miguel Pereira”, disse o parlamentar.

Já o prefeito André Português, afirmou que era uma manhã de muita alegria por receber o deputado e o ex-prefeito Roberto “Macarrão” Almeida.

“Sabemos que o parlamentar tem pouca verba para atender os 92 municípios do estado, por isso tenho que agradecer a lembrança e o apoio que Miguel Pereira recebe”, finalizou o prefeito.

Orgulho de Volta

A Prefeitura de Volta Redonda, através do Programa ‘Orgulho de Volta’, entregou nesta sexta-feira, dia 06, a revitalização da Escola Municipal Luiz Cantanhede de Carvalho Almeida, no bairro Brasilândia. A unidade escolar atende 259 alunos, em quatro turmas de Educação Infantil e seis turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Investimento

Ao todo, foram investidos mais de R$ 150 mil em melhorias e revitalização, como pintura das salas de aula, sala de informática, refeitório, pátio e toda área externa. Foram realizadas também obras de acessibilidade com a construção de dois banheiros totalmente acessíveis, colocação de piso tátil e construção de rampa coberta na entrada principal da escola, sala de informática e acesso para a quadra. Tudo isso além da participação do projeto VR Colorida, que pintou a parte externa da unidade.

Solenidade

A solenidade de entrega contou com apresentações culturais e musicais dos alunos. “Colocamos como prioridade a saúde e a educação. E nosso objetivo é estruturar as unidades e melhorar as instituições que estava sucateadas e sem nenhum investimento em infraestrutura. Estamos investindo cada dia mais na melhoria da educação de Volta Redonda e na valorização dos profissionais da área. São diversas conquistas, como Plano de Cargos e Carreiras, que estamos atendendo, além do maior concurso público da história e o respeito ao piso nacional para o professor”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Acessibilidade

Segundo Nildiane Santos, mãe do aluno especial Natan, de 8 anos, a escola atende todas as necessidades de acessibilidade do filho. “Só tenho a agradecer pelo carinho e pelo serviço de qualidade prestado a ele. A direção já avisou que em breve ele terá um acompanhante e que já está em andamento esse processo. No começo fiquei com medo pois ele veio transferido de outra unidade muito boa também, mas aqui tem acessibilidade e o acolhimento foi fantástico”, disse.

Agradece

A diretora Lúcia Helena Guimarães agradeceu a revitalização na unidade escolar. “É uma alegria enorme e radiante ver nossa escola assim tão linda. Queria agradecer ao prefeito e à secretária de educação pela iniciativa de revitalizar a unidade, que realmente necessitava dessa obra. Agora poderemos atender da melhor forma nossos alunos”, contou.

Melhorias

A secretária de Educação, Rita Andrade, destacou que a rede possui 106 unidades escolares e que grande parte já recebeu alguma intervenção de melhoria. “Queria agradecer ao empenho de toda a equipe da SME e de outras secretarias envolvidas nas reformas e melhorias das unidades escolares. Muitas estavam sucateadas e estamos revitalizando e investindo na educação de Volta Redonda”, declarou.