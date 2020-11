Dupla é flagrada com pistola municiada em Resende

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 08:41 horas

Um homem, de 24 anos, foi preso; outro, de 20, ouvido e liberado; flagrante aconteceu nesta quinta-feira, dia 26 durante patrulhamento na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Campos Elíseos

Resende – Dois homens, de 24 e 20 anos, foram detidos por policiais militares do 37º Batalhão nesta quinta-feira, dia 26, em Resende, após um deles ser flagrado com uma pistola calibre 765, com nº de registro aparente, com 09 munições intactas.

De acordo com a PM, o flagrante foi possível durante patrulhamento na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Campos Elíseos.

A PM afirma que os suspeitos foram abordados enquanto andavam de bicicleta e durante revista, a arma foi encontrada com o homem de 24 anos.

A dupla foi conduzida até a 89ª DP (Resende), onde o suspeito flagrado com a pistola foi autuado por Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Artigo 14 da Lei 10826/03), permanecendo preso. O outro homem, de 20 anos, foi ouvido como testemunha e liberado posteriormente.