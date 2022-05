Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 08:59 horas

Pinheiral – Um jovem, de 21 anos, foi flagrado no domingo (8), com 190 sacoles de cocaína, três sacos contendo a mesma droga e duas balanças digitais. Também foi apreendida uma réplica de pistola. O material estava escondido entre bananeira, às margens do Rio Paraíba do Sul, no Parque Maira.

A ocorrência da PM foi registrada na 101ª DP (Pinheiral).