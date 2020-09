Mulher é presa com 295 sacolés de cocaína em Valença

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 19:26 horas

Valença – Policiais militares prenderam na segunda-feira, dia 21, uma mulher de 28 anos, suspeita de tráfico de drogas, em Valença. Ela foi abordada pelos agentes, após desembarcar de um ônibus, na Estrada Barra do Piraí-Valença, no bairro Chacrinha, com 295 sacolés de cocaína.

Os entorpecentes continham a inscrição “100% prazer, mulher do brabo”. Os PMs apreenderam ainda, um celular e R$ 40. O material apreendido estava em uma bolsa, que a suspeita tentou se desfazer ao observar aproximação dos policiais.

Ela foi levada para a 91ª DP (Valença).