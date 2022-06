Motoristas aumentam compra de híbridos

Matéria publicada em 17 de junho de 2022, 17:17 horas

Alta nos preços dos combustíveis incentiva busca por formas alternativas de mobilidade

Volta Redonda – Embora as vendas de carros e motos elétricos e híbridos em Volta Redonda ainda estejam em patamares baixos, as estatísticas do Detran mostram que a tendência por veículos que dependam menos de motores a combustão está em alta. Esses veículos são vendidos com o argumento de que são menos agressivos com o meio ambiente, por reduzirem as emissões de gás carbônico, mas aparentemente o crescimento das vendas se deve á persistente alta dos combustíveis derivados de petróleo, como GNV, diesel e gasolina.

Os veículos puramente elétricos ainda são raros na cidade: quatro de fonte interna e oito de fonte externa, segundo os dados do Detran. Mas o número dos elétricos de fonte externa (os que são carregados “na tomada”) quadruplicou em um ano. Em maio do ano passado eram apenas dois.

Já os híbridos, que são movidos por energia elétrica e gasolina, eram 33 no ano passado e 47 em maio passado, uma alta de 42,42%.

Enquanto isso, os carros a álcool diminuíram em número: o Detran registra uma queda de 0,18% nessa frota, enquanto os carros a gasolina tiveram um crescimento de apenas 0,16%.

Os veículos a diesel tiveram um crescimento de 2,9% na frota, e é possível que o fato de o diesel estar, junto com o GNV, entre os combustíveis derivados de petróleo menos caros, tenha algo a ver com isso.

Já os carros movidos com gasolina e GNV, que têm o chamado “kit GNV” tiveram redução de 1,2% na frota.