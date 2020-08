Barra Mansa retoma com atendimentos nos Cras e CadÚnico, de 9h às 14h

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 18:06 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa retomou com as atividades nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no setor de Cadastro Único (CadÚnico), nesta quarta-feira (05). Os serviços devem ser agendados por telefone e acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 14h.

Leomar Gomes, gerente administrativo da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, pontuou sobre as atividades prestadas.

– Durante este momento de pandemia, verificamos a necessidade de reabertura das unidades do Cras, que é a porta de entrada para acesso aos programas sociais oferecidos pelo governo. Os atendimentos ocorrerão prioritariamente por agendamento, visando garantir a segurança e integridade dos nossos usuários e de toda a equipe – disse Leomar.

O Cras tem a missão de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, assim como conceder aos assistidos acesso a benefícios, programas, políticas públicas e direitos previstos na Constituição Federal, além de oferecer assistência às pessoas mais vulneráveis.

Já o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica da população. Nele são registradas informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. O agendamento deve ser feito pelo 2106-3445.

Os documentos necessários para se cadastrar no CadÚnico são RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, contracheque (para trabalhadores formais), extrato do benefício (idosos ou pessoas que recebam o BPC), comprovante de residência e cartão de vacina.

Os telefones dos Cras em Barra Mansa são 3323-0436 (Pena Forte), 3322-0178 (Ano Bom), 3350-7153 (Paraíso de Cima), 3322-6522 (São Pedro), 3328-3951 (Morada Verde) e 3349-0534 (Vila Natal).