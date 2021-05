Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 09:29 horas

Volta Redonda – A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), de Volta Redonda, emitiu nota, solicitando o retorno do horário normal do comércio nesta semana que antecede o Dia da Mães. O pedido será protocolado pelo presidente e vice-presidente da entidade, respectivamente, Gilson de Castro, e Leonardo Almeida, em reunião agora pela manhã, com o prefeito Antônio Francisco Neto.

Na nota, Gilson de Castro frisou que a data é primordial para alavancar as vendas no primeiro semestre do setor, além garantir maior remuneração para comerciários que ganham comissão.

“O objetivo de voltar com o funcionamento de 8h30min às 18h30min também é diluir o fluxo de consumidores, evitando aglomerações nas ruas, uma vez que o movimento aumenta em busca de presentes”, explicou.

Já o vice-presidente citou ainda que os índices de infecção de Covid-19 tiveram uma redução e a cidade saiu da bandeira vermelha. “Além disso, o comércio tem seguido todos os protocolos sanitários exigidos para prevenção à Covid-19. E a CDL-VR vem realizando constantemente campanhas de conscientização sobre cuidados a serem tomados durante a pandemia, tanto para o lojista quanto para o consumidor”, acrescentou.