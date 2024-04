Corpo é retirado do Rio Paraíba do Sul, em Resende

Resende – Um corpo foi retirado do Rio Paraíba do Sul, na manhã desta quarta-feira (24), na altura da Avenida Prefeito Botafogo, no bairro Campos Elísios, em Resende.

Segundo apurado pela reportagem, o cadáver, que foi retirado da água por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), seria de uma mulher que ainda não foi identificada. Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar também estiveram no local.

A ocorrência foi registrada na 89ª DP, que irá investigar o caso.