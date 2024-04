Fat Family se apresenta no Festival Sesc Mulheres Plurais em BM

Barra Mansa – O Festival Sesc Mulheres Plurais vai acontecer no próximo sábado (27), no Sesc Barra Mansa. O evento chega à sua 6ª edição promovendo um encontro de gerações e linguagens para pensar o feminino em sua diversidade e expressões. Será um dia dedicado à mulher, com rodas de conversa, feira, oficinas, exposição, e shows, entre eles o do grupo Fat Family.

O evento é gratuito, exceto o show do Fat Family no anfiteatro da unidade, cujos ingressos poderão ser adquiridos por R$ 2,00 mais a doação de 2 pacotes de absorventes para a Campanha Sesc Ciclo Solidário. Os itens arrecadados serão destinados a intuições socioassistenciais que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade.

O evento inicia às 10h com oficinas diversas e Feira Criativa, com a exposição de artesanatos. O público também poderá se informar sobre ações de enfrentamento à violência contra a mulher, a Campanha Sesc Ciclo Solidário e ainda visitar uma linha do tempo que conta a história das conquistas do movimento feminista no país.

O festival vai promover três rodas de conversa na unidade. Às 11h, o público poderá participar de um bate-papo sobre autoestima e autoimagem com Cristiane Meira, estrategista de imagem. À tarde, às 14h, haverá outra roda de conversa sobre escrita criativa com Dandara Suburbana e Ludmilla Vilarinhos. Já às 15h, haverá um bate-papo com Talita e Thamela, atletas do Sesc Botafogo Praia, com a psicóloga Edsandra Dias, a dentista Mariana Gomes e a tatuadora Ana Júlia Mazza.

As atrações artísticas iniciam às 19h, com uma performance do grupo circense Picoá, em seguida show com a saxofonista Sarah Medeiros e ainda discotecagem com a DJ Acid. Às 20h, o grupo Fat Family sobe aos palcos num show em que apresentará sucessos que marcaram os anos 90.

Realizado desde 2019 pelo Sesc RJ, o festival é impulsionado pelo projeto Sesc Mulheres Plurais, que promove, de forma regular e sistemática, uma série de atividades nas suas unidades e em espaço parceiros e públicos que fomentam e incentivam políticas públicas de equidade de gênero. Além disso, tem como eixo principal de trabalho o compromisso de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

SERVIÇO

6º Festival Sesc Mulheres Plurais

Data: 27/04, das 10h às 22h.

Sesc Barra Mansa (Av. Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom).

Entrada gratuita, exceto show do Fat Family, cujos ingressos poderão ser adquiridos por R$ 2,00 mais a doação de 2 pacotes de absorventes.

PROGRAMAÇÃO

10h às 17h – Abertura e início das oficinas, campanhas e Feira Criativa.

11h – Roda de conversa: “Autoestima x autoimagem – Qual a relação entre elas”, com Cristiane Meira, estrategista de imagem.

14h – Roda de conversa: “Escrita criativa como instrumento de transformação social”, com Dandara Suburbana e Ludmilla Vilarinhos.

15h – Roda de conversa “Multiplicidades: Narrativas e histórias vivenciadas por todas as mulheres”, com a dupla do vôlei de praia feminino Sesc Botafogo Praia, Talita e Thamela, a psicóloga Edsandra Dias, a dentista Mariana Gomes e a tatuadora Ana Júlia Mazza.

19h – Apresentações com o grupo Picoá, a saxofonista Sarah Medeiros e a DJ Acid.

20h – Show com Fat Family.

22h – Encerramento.