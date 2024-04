MRS abre inscrições para curso gratuito de operação e manutenção de via em Barra do Piraí 

Barra do Piraí – A MRS Logística está com inscrições abertas para o curso gratuito de formação para técnico (a) de operação e manutenção de via, em Barra do Piraí. Após a conclusão, todos os participantes serão contratados automaticamente pela empresa na função, com a possiblidade de se tornarem técnicos, de acordo com o desempenho apresentado.

As inscrições podem ser feitas através do link (https://www.vagas.com.br/vagas/v2627789/curso-de-formacao-em-tecnico-a-de-operacao-e-manutencao-de-via).

A formação tem duração de um ano e as aulas do primeiro módulo serão realizadas presencialmente no Senai de Barra do Pirai, diariamente das 8 às 17h30. Já a parte prática ocorrerá em Barra Mansa, com a mesma carga horária.

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são os seguintes: ser maior de idade; ter concluído o Ensino Médio; ter formação técnica em Elétrica, Mecânica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica; e possuir residência em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Pirai, Pinheiral ou região.

O processo seletivo inclui triagem curricular, provas de Português e Raciocínio Lógico, dinâmica de grupo, entrevista individual, testes psicológicos, exames médicos e entrega de documentação.

Oportunidade de carreira

Os candidatos selecionados para o curso serão contratados para a posição de Operador Mantenedor de Via da MRS. Após a conclusão do programa, os alunos serão avaliados para assumir o papel de Técnico(a) de Operação e Manutenção de Via, um impulso significativo para a carreira no setor ferroviário.

A empresa oferece os seguintes benefícios: auxílio materno-infantil; plano odontológico; assistência médica; Gympass; previdência privada; seguro de vida; vale-refeição e/ou vale-alimentação; vale-transporte; auxílio-desenvolvimento; participação nos lucros; convênios.

Sobre a MRS

A MRS é uma operadora logística que administra uma malha ferroviária de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região que concentra cerca da metade do PIB brasileiro. A companhia está entre as melhores ferrovias de carga do mundo, com produção quase quatro vezes superior àquela registrada na década de 90. A malha ferroviária conecta regiões produtoras de commodities minerais e agrícolas a alguns dos principais parques industriais do país aos maiores portos da região Sudeste, o que gera uma operação de transporte diversificada, como contêineres, siderúrgicos, cimento, bauxita, agrícolas, coque, carvão e minério de ferro. Aproximadamente 20% de tudo o que o Brasil exporta e um terço de toda a carga transportada por trens no país passam pelos trilhos da MRS.