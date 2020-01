Pais aproveitam sábado sem chuva para comprar material escolar

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 16:23 horas

Faltando uma semana para volta às aulas, famílias procuraram pelos produtos em lojas de utilidades

Volta Redonda – Com uma temperatura agradável e sem chuva, muitos pais aproveitaram a manhã de sábado (18) para fazer uma pesquisa de preços ou já comprar o material escolar dos filhos. A terapeuta ocupacional Tatiana não quis esperar muito tempo e afirmou que já comprou quase todo o material escolar.

– Acho vantagem antecipar as compras, pois dessa forma tudo fica mais organizado. Ao longo das semanas fui fazendo pesquisa de preços e agora resolvi comprar tudo neste sábado. Em algumas coisas eu considero o preço e em outras eu vou pela marca, mas sempre procuro escolher o tema que os meus filhos gostam. Já procuro comprar tudo da lista escolar e este ano devo gastar em torno de R$ 300 – disse.

Já a ajudante de cozinha Franciane Aparecida de Oliveira, que também aproveitou o dia, acha importante pesquisar bem antes de comprar o material dos filhos.

– Sempre escuto a opinião da minha filha e vamos pesquisando juntas, sendo que dou preferência às marcas mais em conta. Já compramos praticamente tudo, e sempre prefiro comprar à vista – afirmou.

A filha Letícia disse que faz o possível para combinar os preços com a sua mãe e sempre acabam entrando num acordo. Já a dentista Elizabeth Braga ressaltou que acha vantajoso comprar antecipado, pois evita com isso lojas cheias.

– Quando vou comprar o material escolar, escolho pela marca e também pelo preço. E não necessariamente faço a vontade do meu filho, tentando ser um pouco imparcial. Já estou comprando todo o material neste sábado. Sendo que eu já fiz uma pesquisa de preços em relação a marcas de alguns produtos – lembrou. Em relação à mochila, a dentista disse que só compra outra se a antiga estiver muito velha.

– Este ano devo gastar em torno de R$ 600 justamente porque vou ter que comprar uma mochila nova – lembrou.

Vendas registram aumento de 20% a 50%

Seguindo os passos das papelarias, as lojas de utilidades do lar aproveitam o período que antecede a volta às aulas para ampliar as vendas de material escolar. O proprietário de uma loja, no bairro Aterrado, Geraldo Barreto está surpreso com o aumento nas vendas de material escolar na loja.

– A partir de janeiro começamos a ampliar a variedade e a quantidade de material escolar, como também passamos para frente da loja esses produtos, e para minha surpresa, as vendas aumentaram em 50% em poucas semanas – disse surpreso.

A gerente de outra loja de utilidades do lar, Maria Aparecida, também confirmou um aumento de 20% em seu faturamento com relação às vendas de material escolar.

– Há duas semanas começamos a colocar uma quantidade maior de material escolar, como mais variações de mochilas, cadernos com temas, canetas e agendas entre outros produtos e já estamos tendo um bom retorno – confirmou.

* Por Júlio Amaral