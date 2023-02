Policiais do ‘Segurança Presente’ recuperam celular furtado no Centro de Volta Redonda - Diário do Vale

Policiais do ‘Segurança Presente’ recuperam celular furtado no Centro de Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 19:59 horas

Volta Redonda – Policiais militares da operação “Segurança Presente” recuperaram na tarde desta sábado (25) um celular que havia acabado de ser furtado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro – próximo à agência do Banco Itaú. O autor do crime é um adolescente de 16 anos que foi apreendido e levado para a delegacia.

Segundo os agentes, uma equipe auxiliava uma pessoa que recebia os atendimentos médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 15h30, quando viram o adolescente furtando o aparelho celular e correndo em direção à Avenida Getúlio Vargas, também no Centro, e depois seguindo para o bairro Monte Castelo. Houve perseguição, e um policial militar do “Segurança Presente” conseguiu deter o menor, ainda com o celular furtado.

O autor e a vítima, um jovem de 21 anos, foram levados para a delegacia (93ª DP) para o registro da ocorrência policial. O adolescente permanecia apreendido na delegacia até a publicação desta nota.