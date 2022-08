Prefeitura de Volta Redonda emite nota sobre áudio em que mãe fala de possível sequestro no zoológico

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 16:09 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira (4) informando que o Zoológico Municipal conta com a presença constante da Guarda Municipal, além de ser rota frequente das rondas feitas pelo programa Segurança Presente, da Polícia Militar.

O assunto veio à tona após um áudio começar a circular nesta tarde pelas redes sociais onde uma mãe relata que estava no zoológico municipal com seu filho e três homens em atitude suspeita estavam a seguindo.

Ainda segundo áudio, a mãe procura se aproximar de um outro grupo de pessoas com medo de que os três homens estivessem com a intenção de sequestrar o seu filho.

A prefeitura afirma que sobre o teor do áudio que está sendo divulgado em grupos de aplicativos de mensagem, assim como em outro caso relatado à Guarda Municipal, todas as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no Zoo e nas imediações serão analisadas.

“Até o momento, nada de anormal foi encontrado, mas seguiremos buscando toda informação que possa ajudar a elucidar qualquer situação ainda obscura. O Zoológico, em todos os seus anos de existência, é reconhecido por ser um local seguro, onde são desenvolvidos projetos sociais, culturais e educativos. Não há nestes anos relatos ou ocorrências similares ao que está sendo divulgado nas redes sociais, mas tudo será devidamente analisado e investigado” – diz em nota.

E finaliza afirmando que a Prefeitura de Volta Redonda tomará todas as medidas possíveis para que o Zoológico permaneça sendo um local seguro.