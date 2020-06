PSC terá nominata com dez nomes tradicionais em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 15:10 horas

Grupo inclui seis vereadores com mandato e quatro ex-vereadores, sendo que três foram secretários de Samuca Silva

Volta Redonda – O PSC, partido ao qual o prefeito Samuca Silva está filiado, pode participar das eleições de outubro com uma nominata extremamente forte: o partido conta com seis vereadores com mandato, mais quatro ex-vereadores, sendo que três desses foram secretários municipais no governo Samuca.

Os seis parlamentares com mandato que estão no PSC e podem participar na nominata são Rodrigo Furtado, Fábio Buchecha, Laydson Cruz, Fernando Martins, José Augusto e Vair Duré.

Os ex-vereadores Toninho Orestes, América Tereza e Maurício Batista, além de terem a experiência de participarem da Câmara Municipal, também foram secretários municipais no governo Samuca Silva. Toninho na Infraestrutura, América Tereza na secretaria da Mulher, Idoso e Direitos Humanos e Maurício Batista na secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, além de ter sido, por algum tempo, o ele entre o Executivo e a Câmara Municipal. Além deles, também está no PSC o ex-vereador Simar, o “Baixinho do Estádio”.

Além desses dez nomes, o PSC conta com candidatos que já disputaram cadeiras de vereador com bom desempenho, como Rodrigo Valério, Hilquias e Lela.

Majoritária

O vereador Rodrigo Furtado, que preside a “CPI da Injeção”, montada para apurar o caso do processo criminal movido contra o vereador afastado Paulinho do Raio-X, e autor da denúncia que levou à abertura de processo de cassação contra o mesmo parlamentar, afirmou que se sente capacitado para exercer liderança no grupo, mas destacou que, na reunião que o prefeito Samuca Silva realizou recentemente com parte dos vereadores de sua base, não houve discussões diretas sobre o nome que será lançado para disputar a eleição para prefeito. No entanto, é certo que o partido terá candidatura majoritária ou fará composição com alguma outra legenda, fazendo parte da chapa.