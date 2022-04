Rede municipal de Angra dos Reis volta às aulas na segunda-feira

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 17:27 horas

Serão 85 unidades de ensino preparadas para atender aos alunos

Angra dos Reis- A próxima segunda-feira, 25, será de retorno às aulas, após a antecipação do recesso escolar devido às chuvas. Equipes do Departamento de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação já concluíram os trabalhos de manutenção das 85 unidades da rede, que atendem a mais de 23 mil alunos, além de profissionais da educação.

Este ano, o retorno às atividades será diferenciado em três unidades de ensino de Monsuaba – Escola Municipal Raul Pompeia, Escola Municipal Benedito dos Santos Barbosa e CEMEI Maria Lúcia Pereira. Uma equipe multiprofissional, composta por fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social, passará o dia em atividades direcionadas junto aos alunos e profissionais.

O objetivo é trabalhar, através de atividades pedagógicas, o drama vivido pelas famílias do bairro, provocados pelas chuvas no início do mês.

– Essa comunidade foi profundamente abalada pelos estragos provocados pelas chuvas e com a perda de vidas, casas destruídas e mudança para novos lares. Tudo isso precisa ser conversado com as crianças, com o devido acompanhamento de profissionais da educação – ressaltou a superintendente da Secretaria Municipal de Educação, Maria Verônica Ferreira.

Recesso

A antecipação do recesso escolar, entre os dias 4 a 20 deste mês, foi medida determinada pela Secretaria Municipal de Educação devido aos danos provocados pela chuva histórica que atingiu a cidade no início de abril.

A legislação que regulamentou a medida foi a resolução 011, de 7 de abril deste ano, que manteve ainda os 200 dias letivos.

– Usamos o recesso para a reorganização das escolas e demos tempo para que as famílias pudessem retomar suas vidas e para que pudéssemos dar maior apoio à população – explica Paulo Fortunato, secretário de Educação.