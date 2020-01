Região tem dois mortos em confrontos com a PM

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 09:20 horas

Barra Mansa – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi morto na noite desta quinta-feira, dia 16, após troca de tiros com policiais militares do 28º BPM, na Rua Antonio Luciano, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Um revólver cal. 38 com a numeração raspada, munições, 13 pinos de cocaína e R$ 40,00 em espécie foram apreendidos.

Segundo a PM, após receber denúncia indicando que homens armados estariam vendendo drogas no local, policiais militares foram no local e foram recebidos a tiros. Houve confronto e, após os disparos, um dos suspeitos foi encontrado caído no chão, com drogas no bolso, além de um revólver ao seu lado.

A PM informou que o suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi registrada na 90° DP (Barra Mansa).

Outro caso

Esta é a segunda ocorrência envolvendo tiroteio no bairro durante a semana. Na noite de quarta-feira, dia 15, outro homem, suspeito de tráfico de drogas, também foi baleado após troca de tiros com a PM. Ele foi atingido no rosto e, posteriormente, encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Segundo a assessoria da Santa Casa, ele segue internado na unidade, estável e lúcido. A previsão é que ele passe por aproximadamente nove intervenções cirúrgicas para reconstituição do rosto.

Confronto em Angra dos Reis

Uma operação do BAC (Batalhão de Ação com Cães) também resultou na morte de um suspeito de tráfico de drogas, mas em Angra dos Reis, no bairro Areal. Os PMs foram atacados a tiros e revidaram. Ao entrarem na comunidade, houve novo confronto e desta vez um suspeito foi atingido, morrendo em seguida. Com ele, os policiais encontraram uma pistola e munições.