Regina Duarte diz ‘sim’ a Secretaria da Cultura

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 18:52 horas

Confirmação foi dada após encontro no Palácio do Planalto nesta tarde, dia 29

Brasília – Na tarde desta quarta-feira (29) a atriz Regina Duarte confirmou que irá assumir a Secretaria Especial da Cultura. O ‘sim’ veio após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, encontro que também contou com a participação do ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio.

O convite para a atriz assumir a pasta veio, do próprio presidente no último dia 17, após Roberto Alvim ser demitido do cargo por ter copiado trechos de um discurso nazista.

– Sim, só que agora vão ocorrer os proclamas antes do casamento – declarou a atriz á imprensa na saída do Palácio do Planalto.

A confirmação também foi dada pelo presidente, que também citou a ‘fase de proclamas’.

— Está na fase do proclamas. Está tudo certo, está caminhando. Ela está acertando umas questões pessoais dela — disse.

O proclamas é o documento emitido pelos cartórios quando os noivos dão entrada no casamento civil. Só falta a documentação para a atriz Regina Duarte assumir, de fato, o cargo público.