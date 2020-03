Suspeito de tráfico de drogas é preso pela PRF em Piraí

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 15:58 horas

Prisão aconteceu após ação conjunta da PRF com a PMERJ

Piraí – Um homem, de 46 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, na manhã deste sábado, 14, na altura do km 228 da Dutra, em Piraí, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, 186 invólucros de cocaína e 06 pequenos tabletes de maconha, foram encontrados. Segundo a PRF, a droga estava escondida em um compartimento oculto no painel do veículo utilizado pelo suspeito.

De acordo com os agentes, após ter o veículo, modelo VW/Parati, com placas de Resende/RJ, ser abordado, o suspeito apresentou nervosismo e informações contraditórias, o que despertou atenção redobrada dos agentes. Após buscas minuciosas no interior da Parati, todo o material foi encontrado. Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito, que em seguida, foi encaminhado para a 94ª DP (Piraí).