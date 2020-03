Voltaço paralisa atividades do departamento profissional e da base

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 20:13 horas

O Volta Redonda FC informou nesta segunda-feira (16) que, em virtude da pandemia do Coronavirus, irá paralisar todas as atividades do clube, desde do profissional até as categorias de base, liberando todos os atletas, membros da comissão técnica e funcionários.

O departamento profissional tem a reapresentação marcada, a princípio, para a próxima segunda-feira, dia 23, seguindo o planejamento de que o Campeonato Carioca irá retornar no fim de semana do dia 28. Caso a paralisação do Estadual seja prorrogada, o retorno dos jogadores também deverá ser adiado.

Já as categorias de base do Esquadrão de Aço ficarão, no mínimo, 15 dias de recesso, aguardando a decisão de quando irá recomeçar as disputas dos campeonatos.

– Como todos sabem, tivemos uma reunião na Ferj e ficou definido pela interrupção do Campeonato Carioca, a princípio por 15 dias, mas que podem ser estendidos. Foi levado em consideração o bom senso, seguindo no sentido que todo o mundo está indo. É um momento que precisamos nos cuidar, para que evitemos de prolongar ainda mais um sofrimento que já está atingindo muita gente. Em função disso, entendemos que também não faria sentido continuarmos com as atividades no clube e estamos liberando todos os atletas, membros da comissão técnica e funcionários dos departamentos profissional e base, pensando no bem-estar de todos que vivem o dia a dia do Voltaço – destacou o vice-presidente Flávio Horta Júnior.