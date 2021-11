Raone Ferreira participa de evento com coordenadores de campanha de Joe Biden

Matéria publicada em 13 de novembro de 2021, 15:25 horas

Sul Fluminense – O representante do interior do Estado do Rio na escola de liderança política RenovaBR, Raone Ferreira (PSB), participou na semana passada de uma imersão com os coordenadores da campanha dos presidentes norte-americanos Joe Biden e Kamala Harris. Ele foi um dos 150 selecionados entre 12 mil lideranças de todo o país para participar da turma RenovaBR 2021. Com o tema “Democracia e Governabilidade”, o evento, realizado no município de São Paulo, foi ministrado pelos integrantes da equipe de Biden, Kurt Bagley, Alexis Hebert e Peter Dougherty, com o objetivo de promover a formação de futuros candidatos ao pleito político.

Raone destacou como principais pontos da imersão realizada no último sábado, o desenvolvimento de habilidades de organização e de liderança para encarar os grandes desafios enfrentados na política brasileira, como a desinformação e os discursos de ódio.

— Foi muito importante entender como nos EUA o presidente eleito e sua vice conseguiram fazer uma campanha propositiva e informativa que mobilizou mais de 1,3 milhões de voluntários. Foi uma verdadeira mobilização de ideias e valores democráticos que precisamos retomar em nosso país no próximo ano — declarou Raone Ferreira.

Raone Ferreira foi um dos candidatos a vereador mais votados nas últimas eleições municipais de Volta Redonda, obtendo 1.409 votos e ficando como primeiro suplente de seu partido. Professor de história do ensino público e privado, especializado em tecnologia aplicada em comunicação, mestre em ensino pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e doutorando em Educação pela PUC-Rio, Raone é ativista pela educação, trazendo o tema como uma das principais frentes de trabalho.

Estratégias de campanha

Durante a imersão, com a duração de 8 horas, a turma do RenovaBR, junto aos membros do Clube Associativo de Marketing Político (CAMP), tiveram acesso ao conteúdo acerca de temas como gestão de relacionamento com os voluntários da campanha e eleitores estadunidenses, pesquisas quantitativas e qualitativas, redes sociais, mobilizações, entre outros.

Ao final do evento, os integrantes da campanha de Joe Biden propuseram atividades para colocar em prática o conhecimento teórico adquirido na imersão. O RenovaBR é uma escola de formação de lideranças políticas com foco em democracia que forma cidadãos para atuarem na política, sempre através de dados e evidências científicas.