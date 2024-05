Barra Mansa promove ‘Sabadão de Compras’ para o Dia das Mães

A edição tem parceria da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa, Porto Real, Quatis e Rio Claro).

O ‘Sabadão de Compras’ contará com a presença dos personagens Mickey e Minnie, das 9h às 14h, música ao vivo com Pedro Amaral (14h às 17h), além de praça de alimentação e brinquedos.