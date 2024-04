Policiais do 28º BPM/5ºCPA recapturam foragido em Barra Mansa

A Guarnição do GAT II em patrulhamento pelo endereço informado pela denuncia anônima, fez abordagem ao homem de 22 anos, e após consulta foi verificado que ele estava foragido do Sistema Prisional, desde outubro de 2023, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), e não retornar a sua unidade prisional. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), por ter empreendido fuga do estabelecimento onde estava recolhido, pelo crime de tráfico de drogas, onde foi condenado a uma pena de seis anos de reclusão.

Barra Mansa – Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na noite desta terça-feira (23), na Vila Brígida, em Barra Mansa, um foragido da justiça.