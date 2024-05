K-Infra, SEST SENAT e PRF promovem ação de saúde na BR-393

Vassouras – Em continuidade ao seu compromisso com a segurança viária, a K-Infra Rodovia do Aço, em parceria com o SEST SENAT e a Polícia Rodoviária Federal, vai realizar nesta quinta-feira (9), das 9:00 às 15:00, uma ação de saúde e segurança voltada para caminhoneiros na BR-393 (RJ). Este evento faz parte da campanha Maio Amarelo, um movimento internacional dedicado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

A ação será na Praça de Pedágio em Paraíba do Sul, localizada no km 195 da Rodovia do A, BR 393 (RJ). Serão oferecidos diversos serviços gratuitos, incluindo atendimento odontológico, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, além da distribuição de kits com água, barras de cereal, frutas e panfletos informativos. Também serão exibidos vídeos de conscientização sobre segurança no trânsito

Os recursos operacionais da K-Infra, incluindo guinchos leves e pesados e veículos de resgate, estarão à disposição para garantir o suporte necessário durante o evento. A iniciativa é amplamente apoiada pelo governo federal e coordenada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, refletindo o tema deste ano: “A paz no trânsito começa por você”.

Além desta ação, a K-Infra promove dez atividades ao longo de maio em cinco cidades do sul fluminense, abrangendo escolinhas de trânsito, workshops, campanhas para ciclistas e pedestres, visando educar e proteger todos os usuários da rodovia.

A K-Infra Rodovia do Aço mantém um compromisso firme com a segurança e o conforto dos usuários, oferecendo uma infraestrutura moderna e um monitoramento constante das condições da rodovia. A tecnologia avançada da concessionária assegura uma resposta rápida e eficiente no socorro às vítimas de acidentes.