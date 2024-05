Consórcio Fla-Flu supera oferta do Vasco e será declarado vencedor

Rio de Janeiro – O Governo do Estado realizou nesta quarta-feira (8), uma cerimônia para oficializar as propostas financeiras dos dois concorrentes à licitação do Maracanã. A maior proposta foi do Consórcio Fla-Flu, que ficou com 125 pontos nesta etapa. A segunda maior, que levou 115 pontos, foi do Consórcio Maracanã Para Todos, de Vasco e WTorre.

Apesar do resultado da última etapa e da concorrência já ter vencedor (a dupla Fla-Flu), a Comissão de Licitação do Governo ainda não anunciou o resultado da licitação, que será publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Pelo acordo, o Flamengo ficará com 65% das receitas e despesas e o Fluminense com 35%.

O Vasco e a WTorre constataram em ata da abertura da proposta que não vão reconhecer o resultado da licitação, pois entendem que o processo foi direcionado para que Flamengo e Fluminense saírem vencedores.

Valores:

Fla-Flu: R$ 20.060.864,12 por ano.

Vasco e WTorre: R$ 20.000.777,28 por ano.