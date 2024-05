Tenente-coronel Fábio Corrêa assume comando do 10º BPM

Resende – Na tarde desta quarta-feira (8), o 10º Batalhão de Polícia Militar recebeu seu novo comandante, o tenente-coronel Fábio Corrêa Ribeiro. A cerimônia de posse aconteceu às 16 horas na sede do batalhão, em Barra do Piraí. Fábio Corrêa ocupa o posto do coronel Fófano, que ocupará o comando do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), em Teresópolis, região Serrana do Rio.

Representando o 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), o coronel Douglas Camargo participou da cerimônia de posse.

O evento contou ainda com a presença de autoridades locais, como o delegado de Barra do Piraí, Antônio Furtado; o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto; os vereadores Kátia Miki e Pedrinho ADL, e o secretário municipal de Segurança pública, José Luiz de Brum.

O 10º BPM opera na quarta maior área populacional do Médio Paraíba e é o segundo batalhão do Estado em número de apreensões de drogas, armas e prisões.